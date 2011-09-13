ناگفته ها به روایت تصویر؛از غوطه در سیلاب تا خداحافظ رفیق

اولین تصویر امروز مربوط به جاری شدن سیل در تایلند است.
این تصویر در منطقه "سنا" استان "آیوسایا"ی تایلند تهیه شده و نشان می دهد که به دلیل همیشگی بودن جاری شدن سیل در این منطقه کودکان در حال شنا در سیلاب هستند.
دومین تصویر امروز مربوط به برگزاری جشنواره ماه در چین است.
چین این روزها شاهد برگزاری مراسم و جشن های مختلف است که جشنوراه ماه یکی از ین مراسم ها است.
سومین تصویر مربوط به ثبت صحنه ای دیدنی از آسمانی ابری و عبور نور از میان ابرها است.
تصویر بعدی مربوط به زیبایئهای آسمان در مناطق روستایی است.
این تصویر در مغولستان تهیه شده و آسمانی پرستاره را نشان می دهد در حالیکه در شهرهای کوچک و بزرگ هرگز چنین صحنه ای قابل رویت نیست.
پنجمین تصویر امروز مربوط به محله یا گذرگاه "آسمان تهی" در نیویورک است.
این گذرگاه در محل برجهای تجارت جهانی که در حوادث 11 سپتامبر 2011 تخریب شد ساخته شده و نام قربانیان بروی دیواره های آن ثبت شده است. گفته می شود در حوادث 11 سپتامبر حدود سه هزار نفر قربانی شدند.
آخرین تصویر امروز مربوط به هیجان موجود در برخی رشته های ورزشی بویژه پرش از ارتفاع است.
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