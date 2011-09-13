به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش زنان از چهارشنبه 23 شهریورماه در آلماتی قزاقستان با حضور هشت تیم آسیایی آغاز می شود. در این رقابتها تیم ایران در دومین تجربه حضورش در مسابقات قهرمانی هندبال زنان جوانان آسیا در گروه دوم با تیم های کره جنوبی، چین وهنگ گنگ هم گروه است.

شاگردان غزاله ناظم در اولین دیدار خود در چارچوب این دیدارها فردا چهارشنبه 23 شهریورماه ساعت 18:30 دقیقه عصر به وقت محلی به مصاف تیم چین نایب قهرمان آسیا می روند. تیم ایران پنجشنبه ساعت 14:30 با کره جنوبی قهرمان آسیا مسابقه خواهد داد و در آخرین مرحله گروهی ساعت 18 روز جمعه به مصاف تیم هنگ کنگ خواهد رفت.

یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش بانوان از 23 شهریور تا اول مهرماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. تیم ایران برای دومین بار تجربه حضور در این مسابقات را بدست می آورد. این رقابتها جنبه انتخابی مسابقات جهانی 2012 چک را دارد.