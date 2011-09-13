ماموریت گشت های امنیت اخلاقی گیلان استمرار می یابد

سرهنگ مهرگان در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه گشت های پلیس امنیت اخلاقی با افرادی که بصورت مانکن ظاهر می شوند و دارای پوشش و آرایش زننده هستند برخورد خواهد کرد، افزود: این افراد در ابتدا به مقر پلیس هدایت و تحت مشاوره قرار می گیرند و سپس با خانواده های آنها تماس گرفته تا پس از راهنمایی لازم نسبت به تغییر پوشش آنها اقدام شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در برخی موارد خانواده های این گونه افراد از نحوه پوشش فرزندان خود ابراز بی اطلاعی می کنند، اظهارداشت: این خانواده ها از اقدام پلیس تقدیر و تشکر و خواستار ایجاد فضا و محیطی سالم برای فرزندان خود هستند.

رئیس پلیس امنیت گیلان در پاسخ به اینکه پوشش افراد به خودشان ارتباط دارد و جزیی از حقوق شهروندی است، گفت: حقوق شهروندی به معنای قانون شکنی نیست و در برابر تکالیف شهروندان در چارچوب قانون معنا پیدا می کند.

وی در ادامه از خانواده های گیلانی خواست تا با گشت های پلیس امنیت اخلاقی که به جهت برخورد با اشاعه مظاهرعلنی فساد، اقدامات پیشگیرانه را در سطح شهر اعمال می کند، همکاری لازم را داشته باشند چراکه سوابق و مستندات موجود حاکی از این که افراد بدحجاب و بدپوشش در وهله اول خودشان در معرض تهدید و سوء استفاده و تحریک مزاحمان خیابانی هستند.

مهرگان یادآورشد: پلیس در راستای انجام وظائف قانونی خود نسبت به اعمال قانون و هدایت خودروهای حامل سرنشینان بدپوشش و بدحجاب به پارکینگ تا تغییر وضعیت کامل و اصلاح افراد بدپوشش، اقدام می کند.