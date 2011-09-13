نمایشگاه فروش پائیزه بیرجند گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهارداشت: در راستای حمایت از مصرف کنندگان، رفاه و آسایش شهروندان همزمان با بازگشایی مدارس به منظور تنظیم بازار کالاهای پرمصرف نمایشگاه فروش پائیزه با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوطه‌ برگزار شده است.

نادر میرشکار بیان کرد: در این نمایشگاه اجناس و کالاها با قیمت پنج تا 15درصد زیر قیمت بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: نمایشگاههای پاییزه به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر و نیز کنترل و تنظیم بازار جهت تامین و توزیع کالاهایی اساسی همچون لوازم التحریر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، حبوبات، پوشاک، کیف و کفش، دفاتر دانش آموزی، لوازم بهداشتی و آرایشی و ... ،عرضه می شود.

میرشکار جلب رضایت مردم، رعایت حقوق مصرف ‌کننده و تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در سطح بازار را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا دانست.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، تا حد امکان از عرضه محصولات خارجی در این نمایشگاه‌‌ها جلوگیری بعمل آمده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی تصریح کرد: بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی بر قیمت های مصوب نظارت دارند.

نمایشگاه فروش پائیزه بیرجند از امروز مدت مدت یک هفته صبح و عثصر برای خرید شهروندان بیرجندی دایر است.