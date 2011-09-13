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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

نمایشگاه فروش پائیزه بیرجند گشایش یافت

نمایشگاه فروش پائیزه بیرجند گشایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فروش پائیزه با حضور مسئولان خراسان جنوبی در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه اظهارداشت: در راستای حمایت از مصرف کنندگان، رفاه و آسایش شهروندان همزمان با بازگشایی مدارس به منظور تنظیم بازار کالاهای پرمصرف نمایشگاه فروش پائیزه  با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوطه‌ برگزار شده است.

نادر میرشکار بیان کرد: در این نمایشگاه اجناس و کالاها با قیمت پنج تا 15درصد زیر قیمت بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: نمایشگاههای پاییزه به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر و نیز کنترل و تنظیم بازار جهت تامین و توزیع کالاهایی اساسی همچون لوازم التحریر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، حبوبات، پوشاک، کیف و کفش، دفاتر دانش آموزی، لوازم بهداشتی و آرایشی و ... ،عرضه می شود.

میرشکار جلب رضایت مردم، رعایت حقوق مصرف ‌کننده و تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در سطح بازار را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا دانست.

 وی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، تا حد امکان از عرضه محصولات خارجی در این نمایشگاه‌‌ها جلوگیری بعمل آمده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی تصریح کرد: بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی بر قیمت های مصوب نظارت دارند.

نمایشگاه فروش پائیزه بیرجند از امروز مدت مدت یک هفته صبح و عثصر برای خرید شهروندان بیرجندی دایر است.

کد مطلب 1406905

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