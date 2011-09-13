به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حجازی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش همودیالیز بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم که در محل این بیمارستان برگزار شد با اشاره به اهمیت مقوله سلامت در دین اسلام و به عنوان شاخص پیشرفت کشور‌ها اظهار داشت: استان قم تا چند سال قبل به علت وجود عقب ماندگی‌ها از زمان طاغوت و کم توجهی مسئولین بعد از انقلاب در بخش بهداشت و درمان دچار کمبودهای زیادی بود.



وی ادامه داد: اما در دولت‌های نهم و دهم و با توجه وزرای بهداشت در این دو دوره، بیمارستان شهید بهشتی با ۵۳۰ تخت راه اندازی شد و امروز به مجهز‌ترین بیمارستان‌های خاورمیانه تبدیل شده است.



قم دارای هزار و ۱۰۰ تخت فعال است



حجازی تعداد تخت‌های بیمارستانی استان قم را هزار و ۱۰۰ تخت عنوان کرد و افزود: با راه اندازی بیمارستان شهید بهشتی و ارتقای تخت‌های سایر بیمارستان‌های استان، سرانه تخت‌های بیمارستانی قم به شاخص میانگین کشوری رسید و هم اکنون اندکی بهتر از آن است.



وی تصریح کرد: در آینده نیز با راه اندازی بیمارستان فرقانی و طرح توسعه و نوسازی بیمارستان نکویی شاهد بیمارستان‌های مجهزتری خواهیم بود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به راه اندازی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) به همت سپاه قم اظهار داشت: به راستی اگر سپاه نبود کشور نبود چرا که سپاه و بسیج همواره در اقدامات سازندگی با تفکر بی‌ادعا و نیت خالص منشاء خیر برای کشور بوده‌اند.



بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) با حضور وزیر بهداشت رسما افتتاح می‌شود



وی افزود: در استان قم نیز سپاه علی بن ابیطالب (ع) در منطقه‌ای که دانشگاه علوم پزشکی قادر به احداث بیمارستان نبود، توانست بیمارستان علی بن ابطالب (ع) را راه اندازی کند و امروز ما شاهد بیمارستان قابل قبولی در این نقطه از شهر هستیم و به زودی نیز با حضور وزیر بهداشت شاهد افتتاح رسمی آن خواهیم بود.