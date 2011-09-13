دانشگاه‌ ها باید کانون مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باشند

حبیب جدید الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از میان انواع تهاجمات، تهاجم فرهنگی با نظر به اینکه اساس رفتار و اندیشه هر ملتی را هدف قرار داده خطرناکتر است.
وی گفت: مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیه خود باوری و ایمان از یک ملت است.
وی افزود: هر ملتی که از نظر فرهنگی، جیره خوار ملت دیگر باشد صد در صد از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی نیز جیره خوار همان ملت خواهد شد.
دبیر منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: مهم ترین وظیفه ما شناخت فرهنگ مذهبی، ملی و منطقه ای است تا از این طریق با مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن آشنا شده و مقابله کنیم.
وی گفت: جلوه های تهاجم فرهنگی را می توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد.
وی افزود: از جمله موارد تهاجم فرهنگی بیرونی تلاش برای دین زدایی، ایجاد روحیه خود باختگی فرهنگی، ترویج افکار و اندیشه های غربی و ... است.
جدید الاسلامی همچنین عوامل تهاجم فرهنگی درونی را عقب ماندگی علمی و صنعتی، فقر اقتصادی، غفلت کارگزاران فرهنگی و ... نام برد.
وی گفت: امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملت های جهان، نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و در صورت اجرا هزینه های زیادی را بر مهاجمان تحمیل می کند به همین دلیل، بیش از یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند.
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