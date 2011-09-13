دانشگاه‌ ها باید کانون مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باشند

حبیب جدید الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از میان انواع تهاجمات، تهاجم فرهنگی با نظر به اینکه اساس رفتار و اندیشه هر ملتی را هدف قرار داده خطرناکتر است.

وی گفت: مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیه خود باوری و ایمان از یک ملت است.

وی افزود: هر ملتی که از نظر فرهنگی، جیره خوار ملت دیگر باشد صد در صد از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی نیز جیره خوار همان ملت خواهد شد.

دبیر منطقه 14 دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: مهم ترین وظیفه ما شناخت فرهنگ مذهبی، ملی و منطقه‌ ای است تا از این طریق با مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن آشنا شده و مقابله کنیم.

وی گفت: جلوه‏ های تهاجم فرهنگی را می ‏توان به دو دسته‏ بیرونی و درونی تقسیم کرد.

وی افزود: از جمله موارد تهاجم فرهنگی بیرونی تلاش برای دین‏ زدایی، ایجاد روحیه‏ خود باختگی فرهنگی، ترویج افکار و اندیشه ‏های غربی و ... است.

جدید الاسلامی همچنین عوامل تهاجم فرهنگی درونی را عقب‏ ماندگی علمی و صنعتی، فقر اقتصادی، غفلت کارگزاران فرهنگی و ... نام برد.

وی گفت: امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملت‏ های جهان، نفوذ و سلطه و به ‏دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی‏ های نظامی به آسانی امکان‏ پذیر نیست و در صورت اجرا هزینه‏ های زیادی را بر مهاجمان تحمیل می‏ کند به همین دلیل، بیش از یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده‏ اند.