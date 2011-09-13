شرایط ارائه خوابگاه در دانشگاه امیرکبیر با جواز کسب پدر و سرکوپن خانواده!

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرایط استفاده از خوابگاه را به صورت محدود آن هم برای برخی دانشجویان پذیرفته شده در نوبت روزانه اعلام کرد.

در بخشی از ارسال مدارک مورد نیاز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشجویان درخواست کرده تا اصل فیش حقوقی یا جواز کسب پدر و یا سرکوپن خانواده را به منظور ارائه خوابگاه به همراه داشته باشند.

همچنین، ارائه فیش واریزی به مبلغ 350 هزار تومان به همراه مدارک الزامی است.

این دانشگاه اعلام کرد، 150 هزار تومان از این مبلغ برای 2 ترم نخست تحصیلی و 200 هزار تومان آن به عنوان ودیعه از دانشجویان دریافت می شود.

البته در بخش دیگر شرایط ارائه خوابگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرد دانشجویان می بایست ضمن تهیه تعهدنامه محضری از لینک مرتبط با آن در سایت دانشگاه، پس از ثبت در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور در روز ثبت نام به مسئول مربوطه تحویل دهند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانشجویانی که محل سکونتشان استانهای تهران و البرز است، خوابگاه تعلق نمی گیرد و تنها به دانشجویانی که در نوبت روزانه پذیرفته شده اند در صورت امکان خوابگاه اختصاص می یابد.