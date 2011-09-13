سهم آذربایجان شرقی در صنعت شکلات کشور 60 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلیرضا بیگی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح واحد صنعتی نگار حک اظهار داشت: عدم حضور برخی از مسئولان در این مراسم دلیلی بر پاسخگو نبودن آنها خوانده می شود.

بیگی گفت: با گشایش این واحد بخش قابل توجهی از نیاز چاپ و بسته بندی کشور برطرف می شود.

وی یادآور شد: امروز چند واحد صنعتی با سرمایه ای بالغ بر 36 میلیارد تومان افتتاح می شود که تنها دو میلیارد ریال از این مبلغ از طریق وام بانکی تأمین شده است.

استاندار آذربایجان شرقی حضور خود در افتتاح این سه واحد صنعتی در هفته را نشانگر نادرست بودن تبلیغات منفی و مسموم خواند و افزود: آغاز به کار چنین واحدهایی برای ما لذت بخش و قابل تحسین است.

بیگی سرمایه گذاران در واحدهای تولیدی و صنعتی را افرادی با همت و جسارت دانست که به جای سرمایه گذاری در کارهای کاذب و پر سود، به پیشرفت صنعت استان اهمیت می دهند.

وی از مدیر عامل شهرکهای صنعتی به دلیل مذایقه در زمینه فراهم ساختن راه جاده ای مناسب انتقاد کرده و اظهار داشت: لازم است جلسه ای با مسئولان بانکی گذاشته شود تا سرمایه گردش برای این واحد صنعتی اختصاص یابد.

بیگی همچنین امروز را روز با ارزشی دانست و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را علی رغم تحریم ها مایه افتخار کشور عنوان کرد.

واحد صنعتی نگار حک با صرفه جویی ارزی پنج میلیون دلاری در سال برای کشور ظرفیت تولید شش هزار سیلندر خام و 12 هزار سیلندر حکاکی شده را داراست.