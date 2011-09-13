  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

معان وزیر بهداشت:

3 هزار تخت جدید وارد بیمارستانهای فرسوده تهران می شود

3 هزار تخت جدید وارد بیمارستانهای فرسوده تهران می شود

معاون درمان وزارت بهداشت، از اختصاص 3 هزار تخت برای بیمارستانهای فرسوده شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی اظهار داشت: بحث فرسودگی بیمارستانهای شهر تهران امر بسیار مهمی بوده و نیاز به بازسازی دارد و در سفرهای استانی نیز به این نکته توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود که 3 هزار تخت بیمارستانی جایگزین تختهای فرسوده در بیمارستانهای امام خمینی، شریعتی و شهدا شود و پروژه مقاوم سازی بیمارستان سینا که 20 سال طول کشیده، ‌تا پایان سال 90 افتتاح شود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه افتتاح بیمارستانهای صحرایی را حائز اهمیت دانست و ابراز داشت: بیمارستانهای موجود تهران به طور معمول در مواقع بحران، ارائه خدمات را به صورت جاری از دست خواهند داد و در این جا است که بحث بیمارستانهای صحرایی معنا پیدا می کند.

وی افزود: در این راستا بسیج سازندگی تا کنون 30 بیمارستان صحرایی افتتاح کرده و قرار است در آینده ای نزدیک 10بیمارستان صحرایی دیگر نیز در سطح کشور مستقر شود.

کد مطلب 1406914

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها