3 هزار تخت جدید وارد بیمارستانهای فرسوده تهران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی اظهار داشت: بحث فرسودگی بیمارستانهای شهر تهران امر بسیار مهمی بوده و نیاز به بازسازی دارد و در سفرهای استانی نیز به این نکته توجه ویژه ای شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود که 3 هزار تخت بیمارستانی جایگزین تختهای فرسوده در بیمارستانهای امام خمینی، شریعتی و شهدا شود و پروژه مقاوم سازی بیمارستان سینا که 20 سال طول کشیده، ‌تا پایان سال 90 افتتاح شود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه افتتاح بیمارستانهای صحرایی را حائز اهمیت دانست و ابراز داشت: بیمارستانهای موجود تهران به طور معمول در مواقع بحران، ارائه خدمات را به صورت جاری از دست خواهند داد و در این جا است که بحث بیمارستانهای صحرایی معنا پیدا می کند.

وی افزود: در این راستا بسیج سازندگی تا کنون 30 بیمارستان صحرایی افتتاح کرده و قرار است در آینده ای نزدیک 10بیمارستان صحرایی دیگر نیز در سطح کشور مستقر شود.