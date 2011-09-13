آغاز بازسازی جاده های آسیب دیده شمال آذربایجان غربی بر اثر سیل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقرزاده ظهر سه شنبه در جریان بازدید از طرحهای راهسازی این شهرستان، افزود: عملیات فنی لازم برای ترمیم و بازسازی آبردگیها و شکستگی آسفالت راهها و نیز آسیب دیدگی ابنیه فنی در محورهای مواصلاتی شهرستان ماکو آغاز شده است.

وی بیان داشت: راهداران با استفاده از امکانات منابع این اداره برای تعمیر و ترمیم 9 دستگاه پل طاقی و دالی در محور فرعی کشمش تپه- آواجیق و همچنین بازسازی یکی از دیوارهای ضامن این محور به طول 200 متر اقدام کردند.

رئیس اداره راه و ترابری ماکو اظهار داشت: پاکسازی محورهای روستایی از رسوبات رودخانه ای، ترمیم تاسیسات و تجهیزات ایمنی در تقاطع محورهای روستایی با راههای اصلی را ازدیگر فعالیت های راهداری این حوزه برشمرد.

وی در ادامه آسیب دیدگی پنج دستگاه پل طاقی و دالی، ترک خوردگی آسفالت، شکستن بدنه و شانه جاده و شستن پای شیب شیروانی خاکریز بدنه را از جمله خسارت های وارده بر محور کشمش تپه- کلیسا کندی عنوان کرد.

این مسئول همچنین از وارد آمدن خسارتهای سنگین به محور روستای قلعه جوق-چمنل و جاده پلدشت- یولاگلدی به دنبال بارش های شدید نیمه اول امسال خبر داد و گفت: امسال بازسازی جاده های آسیب دیده در پی بروز حوادث غیرمترقبه، بخش عظیمی از فعالیتها و کارهای اجرایی این حوزه را تشکیل داده است.