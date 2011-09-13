قلعه نوعی نبخشید/ کیانی از تراکتور رفت

به گزارش خبرنگار مهر، باورش برای خیلی ها بویژه برای "پرشورها" سخت بود؛ اما اتفاق افتاد. حدود یک هفته پیش بود که مهدی کیانی که سمبل تعصب در تیم تراکتورسازی بود، با امیر قلعه نوعی درگیری لفظی ناخواسته پیدا کرد و از تیم اخراج شد.

یک هفته ای که با توجه به علاقه کیانی به تیم و هوادارانش، می توان گفت که برای او هر روزاش مثل یک سال سپری شد و تمام خاطرات خوش او را زیر سایه خود قرار داد.

البته خیلی ها قبول دارند که کار کیانی به عنوان یک بازیکن حرفه ای اصلا درست نبود و او بایستی دستور کادر فنی را اجابت می کرد و در بازی دوستانه با گسترش فولاد تعویض می شد.

برخورد سرمربی تراکتورسازی نیز در آن صحنه، شاید به اعتقاد خیلی ها، منطقی نبود و قلعه نوعی می توانست دور از چشم خبرنگاران و هواداران تراکتور، هافبک تیمش را به دلیل سرپیچی از دستورات کادرفنی تنبیه شدید کند اما...

قلعه نوعی همان لحظه و همان جا کیانی را تنبیه کرد؛ ولی امیرخان کاری کرد که باسابقه ترین بازیکن فعلی تراکتورسازی که بیشتر از همه، در این چهار سال در ترکیب این تیم به میدان رفته بود، برای آخرین بار ساک تراکتورسازی را برداشته و با این تیم خداحافظی کند.

یک هفته از آن ماجرا می گذرد و طی این هفت روز، خیلی ها منتظر بودند تا ژنرال کمی کوتاه بیاید و از خطای متعصب ترین بازیکن سرخپوشان چشم پوشی کند اما هر روز که می گذشت و می گذرد، متاسفانه کدورت بین قلعه نوعی و کیانی بیشتر می شود و اکنون دیگر هیچ کسی حاضر به وساطت و آشتی دادن این دو نمی شود.

مهدی کیانی، هافبک متعصب و وفادار تراکتور؛ آیا او دوباره به سرخ پوشان تبریز باز می گردد؟

در فوتبال حرفه ای، موفقیت یک مربی در گرو مسایل مختلفی است که از جمله مهم ترین آنها، داشتن دیسیپلین و مدیریت در تیم است و قلعه نوعی نیز یک مربی ای است که در کنار دانش فنی و فهم مربیگری، به گفته برخی ها بیشتر بخاطر اینگونه برخوردهایش با بازیکنان توانسته توفیقات خود را سال به سال افزایش دهد.

در مورد موضوع مهدی کیانی اما، به نظر می رسد اکنون و پس از گذشت چند روز از آن ماجرای تلخ، به تدریج تنبیه جای خود را به تحقیر داده و بازیکن شماره شش تراکتورسازان، این روزها مورد حمله گفتمانی سرمربی تیمش قرار می گیرد و به نظر می رسد که رفته رفته وجهه کیانی پیش فوتبالدوستان نیز مخدوش می شود.

این موضوع در شرایطی است که همگان از پیشینه کیانی مطلع اند و خیلی ها می دانند که او در ابتدای فصل جاری بیشتر بخاطر هواداران تراکتورسازی و شخص امیر قلعه نوعی قرارداد خود را تمدید کرد و به سایر پیشنهادهای خود که بعضا به لحاظ مالی بهتر از شرایط تراکتورسازی بود نیز، پاسخ منفی داد.

کیانی، چند روز قبل از آن اتفاق، از نظر کارشناسان ورزشی و ورزشی نویسان آذربایجان شرقی، به عنوان بهترین فوتبالیست سال 89 انتخاب شده بود که این خود می تواند مهر تائیدی بر شایستگی های وی باشد و علاوه بر آن، او بازیکنی است که محبوب ترین و متعصب ترین در بین تراکتورسازان از نظر هواداران این تیم بود اما حالا برخی مصاحبه ها حاوی این جمله است که "مهدی کیانی به لحاظ فنی و اخلاقی دیگر مورد پسند کادر فنی تراکتورسازی نیست..." .

آیا بازیکنی که طی چهار سال حضور خود در تیم تراکتورسازی بجز مسئله مورد بحث، هرگز خطایی از او سر نزده و همواره با تعصب مثال زدنی خود برای موفقیت تیمش و شادی هواداران تلاش کرده، حق اش این است که تحقیر شود؟

آیا با اخراج کیانی، همه کارها درست می شود؟ بازیکنی که وقتی خبرنگاری از او در خصوص کاپیتانی در تیم - که با اولویت دانستن سابقه حضور در تیم تراکتورسازی کاپیتانی حق او بود - سئوال کرد، گفت که "فرقی ندارد چه کسی کاپیتان باشد و همه ما برادریم و کادر فنی باید تصمیم بگیرد بازوبند را به چه کسی بدهد".

این یعنی مهدی کیانی با گذشتن از حق خود، هرگز نمی خواست خودش و تیمش را وارد حاشیه کند و ای کاش قلعه نوعی نیز از حق خود به عنوان سرمربی در قبال بی احترامی کیانی می گذشت و به پاس زحمات و محبوبیت کم نظیر این بازیکن در بین هواداران، از کرده نادرست او چشم پوشی می کرد و یا اینکه در خفا وی را تنبیه یا جریمه می کرد تا کار به جاهای باریک تر نکشد.

برای بازگشت کیانی، همه چشم‌ها به بخشش این مربی دوخته شده است

کما اینکه اخیرا منصور ابراهیم زاده اشتباه محمد قاضی در تیم ذوب آهن را نادیده گرفت و کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس نیز مهرداد اولادی را بخشید و مواردی از این دست که خیلی از مربیان در فوتبال روز جهان نیز با انجام آن، هم به نوعی بازیکن خاطی را به نوعی حرفه ای متوجه و شرمنده خطایش می کنند و هم اینکه تیمشان را از ورود به حاشیه های مخرب در امان نگه می دارند.

این درست که هافبک تراکتورسازان پس از جریان درگیری لفظی اش با قلعه نوعی یکی، دو مصاحبه نسنجیده انجام داد و به نوعی پل های پشت سرش را خراب کرد اما حالا که راه کیانی و قلعه نوعی تا حدود بسیار زیادی از هم جدا شده و هیچ یک حاضر به رو در رو شدن با طرف مقابل نیستند و جای تنبیه دیگری نیز باقی نمانده، بهتر است در این بین حداقل بهانه ای برای تحقیر نیز وجود نداشته باشد؛ چرا که هر بازیکنی دارای شخصیت است و حتی بدون ملحوظ نظر قرار دادن پیشینه آن بازیکن، نباید وی را تحقیر و تخریب کرد.

اگرچه سرمربی فعلی تراکتورسازی در اینگونه موارد تجربه دارد و بازیکنانی نظیر علی دایی در تیم ملی، عماد رضا و هادی عقیلی در سپاهان و فرهاد مجیدی در استقلال در مواردی مشابه با امیرخان کنتاکت داشته اند اما حالا به نظر می رسد قلعه نوعی تا حدودی انتقادپذیر شده و می پذیرد که در خصوص موضوع کیانی نیز چندان باب میل دوستداران تراکتورسازی عمل نکرده است ولی این مربی حالا شاید خودش نیز قبول دارد که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و راه برگشتی هم برایش وجود ندارد و حتی واسطه ها هم نمی توانند تاثیری در تصمیم و خاطر آزرده ژنرال بگذارند تا او بازیکن خطاکار تیمش را ببخشد.

اکنون تا حدود خیلی زیادی می توان گفت که مهدی کیانی از تیم تراکتورسازی جدا می شود اما تبعات این جدایی دامن خود تراکتورسازان را خواهد گرفت؛ زیرا این بازیکن از ابتدای فصل مشتریان زیادی از جمله سرخابی های پایتخت را داشت و حتی حالا نیز این مشتریان را بالای سر خود می بیند. کما اینکه سرپرست باشگاه استقلال با صراحت گفته بود که کیانی را جذب می کنیم و سرپرست آن یکی تیم تهرانی نیز در جمع نزدیکان نتوانسته بود علاقه اش به جذب شماره شش تراکتورسازی را پنهان کند که اگر چنین انتقالی صورت بپذیرد، آنگاه تیمی که یکی از بهترین هافبک های دفاعی لیگ را جذب کرده، به لحاظ مهره تقویت خواهد شد و شاید همان بازیکن برگ برنده تیمش در بازی های مستقیم برابر تراکتورسازی باشد.

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محمود نصیرپور