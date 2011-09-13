گذاشتن شرایط سنی از ضعفهای جشنواره بین المللی تجسمی است

به گزارش خبرنگار مهر، میمنت شاهینی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: بسیاری از برگزیدگان دوره های قبلی به دلیل افزایش سن دیگر نمی توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی گفت: در عین حال، با توجه به برگزاری موفق دوره های قبلی، امسال با کم ترین مشکل و نقصی در جشنواره روبه رو بودیم.

شاهینی که از هنرمندان حجم ساز استان گلستان است، افزود: در سال گذشته تنها سه تن از شرکت کنندگان کار با فلز ارائه داده بودند اما در جشنواره امسال رقابت بین هنرمندان در این حوزه بسیار زیاد است.

وی عنوان کرد: مسئولان برگزاری جشنواره در سال جاری زحمت های زیادی را تقبل کردند و مشکلی در کمبود امکانات و مواد اولیه وجود ندارد.

شاهینی اذعان داشت: برخی از رشته های جشنواره در سال جاری با افت محسوس همراه بوده و بالعکس در برخی از رشته ها نیز رشد چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به برخی از افت ها در جشنواره تصریح کرد: شاید یکی از دلایل این ضعف اطلاع رسانی نامطلوب برای فراخوان جشنواره باشد.