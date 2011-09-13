تغییرات جغرافیای شهری موجب کاهش محرومیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از حوزه استحفاظی و بافت شهری منطقه جدید 12 کرج در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج اظهار داشت:تفکیک مناطق توسط مدیریت شهری کرج اقدام ارزنده ای است که می تواند زمینه خدمات رسانی را افزایش دهد.

وی با اشاره به وسعت این منطقه افزود:منطقه 4 شهرداری کرج به لحاظ وسعت یکی از وسیعترین مناطق کرج محسوب می شود که این امر به طور قطع خدمات رسانی را کاهش خواهد داد.

این مسئول با اشاره به درک صحیح این مهم از سوی مدیریت شهری و راهکار ارائه شده در زمینه تفکیک این منطقه بیان کرد:رفع محرومیت از نقاط مختلف شهر کرج در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته و نگاه مثبت اعضای شورای شهر و شهردار کرج در این زمینه محسوس بوده است.

افضلی گفت: تفکیک این منطقه به دو بخش نیز ضمن کاهش محرومیت ها بستر توسعه و رشد منطقه را فراهم می کند.

وی با اشاره به پتانسیل های موجود در این منطقه نقش مدیریت شهری در شناسایی و ارائه راهکارهای مهم را مهم ارزیابی کرد.



حمایت استانداری از ایجاد منطقه 12

معاون فنی وعمرانی استانداری البرز با اعلام حمایت از این اقدام سازنده شهرداری و شورای شهر کرج تصریح کرد:این مهم نقش بسزایی در توسعه مرکز استان تازه تاسیس البرز دارد.

وی افزود:ارتقا سرانه های مختلف از جمله سرانه های عمرانی و تفریحی امری است که مدیریت شهری کرج باید به آن پرداخته و خوشبختانه این دیدگاه در شهر حاکم است.

افضلی گفت:هم اکنون این منطقه نیازمند شتاب در امور مختلف از جمله امور عمرانی است که امید می رود این امر با همت مسئولین به زودی محقق شد.



در این بازدید فیروزگاه رئیس اداره شهرسازی و معماری استانداری البرز و رضوانی مسئول راه اندازی منطقه 12 افضلی را همراهی کردند.