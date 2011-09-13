تفاهم نامه سرمایه گذاری در میدان گازی توس امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم، هدف از امضای این تفاهم نامه را آغاز همکاری مشترک و سرمایه گذاری در زمینه های مورد علاقه از جمله پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی، معدنی، گردشگری و هتل سازی در بافت فرسوده پیرامون حرم عنوان کرد.

در متن این تفاهم نامه مواردی چون انجام فعالیت های بازرگانی و سوآپ نفت خام، گاز و فرآورده های آن در داخل کشور و نیز کشورهای همسایه استان، ایجاد شعبه و نمایندگی شرکت در استان و مشارکت در اجرای پروژه های EPC، EPCF، BOO، BOTنفتی در داخل کشور و کشورهای همسایه استان به عنوان موضوعات تفاهم نامه آمده است.

همچنین مشاوره، طراحی، اجرای پروژه ها در تمامی زمینه ها جهت ارتقای استان برای ورود تکنولوژی و صنایع روز با ارزش افزوده و با هدف ایجاد اشتغال، تشویق سرمایه گذار، جذب گردشگر و رسیدن به جایگاه واقعی پایتخت معنوی ایران از دیگر موضوعات تفاهم نامه است.

طرفین برگزاری دوره های آموزشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تسهیل در تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و ترغیب بخش خصوصی استان به سرمایه گذاری مشترک با شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی را به عنوان بخشی از شرایط همکاری ذکر کردند.

مدت اجرای تفاهم نامه مذکور از تاریخ امضای آن به مدت یکسال ذکر شده است.

گفتنی است، علیرضا علی احمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و وزیر اسبق آموزش و پرورش به نمایندگی از شرکت مذکور برای امضای این تفاهم نامه در جلسه حضور داشت.