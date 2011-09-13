9 پروژه تامین برق در کوهبنان افتتاح شد

مدیر توزیع برق کوهبنان در حاشیه مراسم بهره برداری از 9 پروژه تامین برق در کوهبنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته به این طرح ها سه میلیارد و 748 میلیون و 750 هزار ریال است.

علی حسنخانی بیان داشت: برای پروژه های فوق 11 هزار و 540 متر شبکه فشار متوسط و چهار هزار و 41 متر شبکه فشار ضعیف احداث شده است.

وی همچنین با اشاره به نصب 10 دستگاه ترانس گفت: با افتتاح این پروژه ها برق شهرک ولایت و 48 واحدمنازل مسکن مهر تامین می شود.

این مسئول ادامه داد: تامین برق روستای آبکریک و درب تینوئیه، درآب، رشید آباد، ده آقا رضا و اصلاح برق تک اتاقیها در کیانشهر و همچنین روشنایی ورودی حرم بی بی عصمت کوهبنان نیز با اجرای پروژهای مذکور محقق می شود.