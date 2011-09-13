جذابیت های تفریحی - ورزشی در ورود گردشگران به منطقه آزاد چابهار موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز یزدانی ظهر سه شنبه در بازدید از مسابقات تفریحی - ورزشی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اظهار داشت: جذابیت این برنامه ها می تواند ورود گردشگران بومی استان سیستان و بلوچستان و استان های همجوار را به همراه داشته باشد.

وی گفت: سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در تلاش است توریسم ورزشی در ابعاد ملی را توسعه دهد که این موضوع باعث رونق بازار منطقه و جذب گردشگر می شود.

وی افزود: مسابقه پاورلیفتینگ در قالب سه گروه سنی نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان چابهار برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: این مسابقات با استقبال پرشور مسافران و گردشگران مواجه و به برندگان جوایز نفیسی از سوی این سازمان اهدا شد.

وی گفت: مسابقات مختلف تفریحی - ورزشی متنوعی برای شهروندان و مسافران در مکان های مختلف برگزار شد که مسابقه پاور لیفتینگ هشتمین برنامه از جشنواره تابستانی سال 90 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار است که هم اکنون نیز در حال اجرا است.

برنامه های کارناوال شادی کودکان، نمایشگاه صنایع دستی، مسابقات دارت خانوادگی، مچ اندازی، ساخت مجسمه های شنی، جشن دریا و طناب کشی نیز پیش از این از روز 15 شهریور ماه در نقاط مختلف منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار برگزار شد.