سه کتاب از مجموعه «مرغدانی پرماجرا» روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله کتاب‌های «مرغدانی پرماجرا» برای کودکان گروه سنی دبستان نوشته شده و به زبان فارسی ترجمه شده است.

این کتاب‌ها ضمن روایت یک داستان تازه با یک اشاره کوتاه، کودکان را با یکی از شخصیت‌های علمی، ادبی یا حتی افسانه‌ای آشنا می‌کنند و هر کدام از سه اثر اخیر نیز چنین کارکردی دارند.

کتاب «مرغ‌هایی که طلسم شدند» درباره جنگجویانی است که در دوره آرتورشاه در فرانسه به شهسواران یا شوالیه‌هایی میزگرد مشهور شدند.

این جنگجویان که دور پادشاه این کشور جمع می‌شدند، به هنگام جنگ لباسی آهنی می‌پوشیدند و کلاه خودی هم از جنس آهن روی سر می‌گذاشتند و این به آن دلیل بود که در آن زمان جنگجویان با نیزه می‌جنگیدند و نمی‌خواستند نیزه به بدنشان فرو رود.

کتاب «روزی که قرار بود برادرم به دنیا بیاید» هم به داستان معروف «هنسل و گرتل» اشاره دارد که با نام «پروین و پرتو» به فارسی هم ترجمه شده است. این کتاب هم درباره خمیر نان و نقش آن در تغذیه آدم‌ها است و اینکه (خمیر نان) اساساً از کجا آمده است؟

کتاب «مرغکی که می‌خواست دریا را ببیند» هم درباره کریستف کلمب است. او یک دریانورد اسپانیایی بود که حدود 500 سال قبل برای رفتن به هندوستان، از اسپانیا به راه افتاد اما به قاره‌ای تازه رسید. مدتی بعد شخصی به نام آمریکو وسپوچی همان راهی را که کریستف کلمب رفته بود، رفت و به سرزمین جدید رسید و نام این سرزمین را به افتخار او آمریکا گذاشتند.

نویسنده هر سه این کتاب‌ها کریستیان ژولی بوآ، مترجم آنها سیدمحمدمهدی شجاعی و تصویرگرشان کریستیان هاینریش است.