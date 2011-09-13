هیئت تجاری هرمزگان راهی مسکو شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بر اساس فراخوانی مرداد ماه امسال سازمان بازرگانی به صادرکنندگان اعلام کرد فعالین عرصه تجارت برای ثبت نام اقدام کرده و پس از انجام جلسات و طی مراحل مقدماتی صبح امروز سه شنبه این هیئت عازم کشور روسیه شدند.

قاسمی اظهار داشت: این هیئت در قالب 25 نفر به سرپرستی سازمان بازرگانی استان با هدف تجاری - بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، صنعت دریایی و معدنی استان راهی این سفر شده اند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی این سازمان افزود: ازجمله برنامه های این هیئت تجاری بازدید از مراکز تجاری - صنعتی شهرهای مسکو و سنپطرزبورگ، ملاقات با سفیر جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت ایران در مسکو، بازدید از بیستمین نمایشگاه مواد غذایی مسکو، ملاقات با همتاهای تجاری و ملاقات و رایزنی با اعضای اتاق بازرگانی روسیه است.

وی مدت این سفر تجاری - بازاریابی را یک هفته عنوان کرد.