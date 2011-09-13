برگزاری محفل قرآنی با حضور قاریان ممتاز در کرج

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرج خبرداد.



حسین امیدیان افزود: نهمین کرسی تلاوت قرآن کریم با همکاری جامعه قرآنیان برگزار شد.

وی فرهنگسرای قرآن و عترت را میزبان نهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در کرج معرفی کرد و گفت: حضور در این محفل معنوی برای عموم شهروندان آزاد بود.

این مسئول با اشاره به حضور قاریان برجسته کشور در این محفل نورانی از حضور استاد مهدی قره شیخ لو، رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور در این محفل نورانی خبر داد.

امیدیان بیان کرد: قاریان ممتاز کشوری آیات قرآن کریم را در نهمین کرسی تلاوت قرآن در حضور مشتاقان کلام حق قرائت می کنند.

وی ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه را مهم ارزیابی کرد و اظهارداشت: این مهم با برگزاری برنامه های مستمر قرآنی به نحو مطلوبی محقق می شود.

امیدیان آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با قرآن و مفاهیم عمیق و راهنمایی آن همچنین ایجاد روحیه الفت و نزدیکی را از کارکردهای مهم تولید و اجرای برنامه های دینی ذکر کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج اجرای برنامه های معنوی و مذهبی را با توجه به تاثیر گذاری عمیق آن مهم برشمرد و افزود: اجرایی کردن این نوع برنامه ها موجب ارتقاء جایگاه برنامه های معنوی و مذهبی در سطح شهر می شود.

امیدیان هدف از برگزاری برنامه‌های معنوی و فرهنگی را ترویج فرهنگ ارزشی ذکر و بیان کرد: هر میزان که اوقات و لحظه های مردم بیشتر به سمت و سوی مسائل معنوی و فرهنگی پیش رود به همان نسبت نیز در جهت رشد و تعالی این قشر در جامعه حرکت می شود.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی مختلف جامعه در غنی‌سازی اوقات فراغت بر تدوین این برنامه‌ها برای نوجوانان و جوانان تاکید کرد.

امیدیان گفت: تحقق این مهم نقش بسزایی در بارور شدن افکار معنوی و فرهنگی قشر جوان دارد ضمن آنکه موجب حرکت جوانان و نوجوانان در مسیر روشن دین و مذهب می شود.











