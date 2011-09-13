350 میلیارد ریال برای بازسازی راه آهن گلوگاه - گرگان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از زمان آغاز عملیات اجرایی تاکنون حدود 350 متر از این محور بازسازی شده و تلاش می شود که تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه نهایت تلاش برای مسدود نشدن محور در حین انجام عملیات بازسازی انجام می شود، گفت: برابر کارشناسی های انجام شده، برخی از نقاط این محور در معرض سیل قرار دارند که برای بررسی، شناسایی دقیق و رفع مشکلات این نقاط، مقررشده جلساتی با حضور نماینده فرمانداری در راه آهن، راه و ترابری، آب منطقه ای و نماینده حوادث غیرمترقبه استان برگزار شود تا اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

این مسئول گلستانی تصریح کرد: با اتمام عملیات بازسازی این محور، سرعت قطارهای مسافربری گرگان از حدود 50 کیلومتر به 90 کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.

شورابی یادآور شد: توسعه خط آهن حد فاصل گرگان - قائمشهر به طول حدود 120 کیلومتر از برنامه های دیگر اداره کل راه آهن شمال کشور در منطقه گلستان است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان در پایان از بازسازی ساختمان اداری ایستگاه راه آهن گرگان به مساحت حدود 250 مترمربع خبر داد و گفت: 500 میلیون ریال برای بازسازی این ساختمان هزینه شده است.

استان گلستان 67 کیلومتر از راه آهن شمال کشور را تحت پوشش دارد.

