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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

حجت الاسلام بابازاده:

جشنواره مدهامتان در آذربایجان غربی برگزار می شود

جشنواره مدهامتان در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی از برگزاری مرحله استانی هفتیمن دوره از جشنواره قرآنی مدهامتان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام‌ محمدرضا بابازاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره قرآنی با هدف جهت‌دهی به اوقات فراغت جوانان، استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری برای جذب بیشتر جوانان به مساجد، شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها در زمینه قرآنی و فرهنگی، حضور پرنشاط اعضای کانونها در فعالیتهای قرآنی و ترغیب و تشویق مدیران کانونها به کشف استعدادهای محلی و منطقه ‌ای برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره برای برادران در گروه سنی 16 تا 30 سال برگزار می شود، اظهار داشت: بیش از 100 نفر از نخبگان و فعالان کانون‌ای مساجد برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده ‌اند و پیش ‌بینی می‌شود این تعداد افزایش یابد.

دبیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: شرکت ‌کنندگان 24 شهریورماه سالجاری با شرکت در این جشنواره در رشته‌های حفظ یک، سه، 10، 15 و کل قرآن کریم، قرائت، ترتیل، اذان، مفاهیم، تفسیر قرآن و صحیح‌خوانی اذکار نماز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

حجت الاسلام بابازاده ادامه داد: در هر رشته مورد مسابقه یک نفر به عنوان نفر برگزیده انتخاب شده و به مرحله کشوری راه می ‌یابد که این مرحله نیز در آبان ماه سالجاری در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی ضمن تاکید بر انجام فعالیتهای مسجد محوری در جامعه، اظهار داشت: مساجد کانون بصیرت و معنویت بوده و تقویت اینگونه فعالیت‌ها در مساجد سبب توسعه کانونهای روستایی و شهری مساجد شده و از سوی دیگر فعالیتهای جوانان جهت ‌دهی می‌شود.

کد مطلب 1406936

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