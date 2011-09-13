جشنواره مدهامتان در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام‌ محمدرضا بابازاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این جشنواره قرآنی با هدف جهت‌دهی به اوقات فراغت جوانان، استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری برای جذب بیشتر جوانان به مساجد، شکوفایی استعدادهای بالقوه آنها در زمینه قرآنی و فرهنگی، حضور پرنشاط اعضای کانونها در فعالیتهای قرآنی و ترغیب و تشویق مدیران کانونها به کشف استعدادهای محلی و منطقه ‌ای برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره برای برادران در گروه سنی 16 تا 30 سال برگزار می شود، اظهار داشت: بیش از 100 نفر از نخبگان و فعالان کانون‌ای مساجد برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده ‌اند و پیش ‌بینی می‌شود این تعداد افزایش یابد.

دبیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: شرکت ‌کنندگان 24 شهریورماه سالجاری با شرکت در این جشنواره در رشته‌های حفظ یک، سه، 10، 15 و کل قرآن کریم، قرائت، ترتیل، اذان، مفاهیم، تفسیر قرآن و صحیح‌خوانی اذکار نماز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

حجت الاسلام بابازاده ادامه داد: در هر رشته مورد مسابقه یک نفر به عنوان نفر برگزیده انتخاب شده و به مرحله کشوری راه می ‌یابد که این مرحله نیز در آبان ماه سالجاری در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی ضمن تاکید بر انجام فعالیتهای مسجد محوری در جامعه، اظهار داشت: مساجد کانون بصیرت و معنویت بوده و تقویت اینگونه فعالیت‌ها در مساجد سبب توسعه کانونهای روستایی و شهری مساجد شده و از سوی دیگر فعالیتهای جوانان جهت ‌دهی می‌شود.