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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

محمدی زاده:

نظارت محیط زیست بر امحا پسماندها ضروری است

نظارت محیط زیست بر امحا پسماندها ضروری است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست با تأکید بر لزوم امحای پساب‌های انسانی و صنعتی در کارخانجات و واحدهای صنعتی، گفت: محیط زیست باید بر روی امحا این پسماندها نظارت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد محمدی‌زاده قبل از ظهر سه شنبه در حاشیه بهره برداری از طرح های زیست محیطی استان زنجان به ضرورت تصفیه به موقع پساب‌های صنعتی واحدهای صنعتی تأکید کرد و افزود: عدم امحای صحیح و انبارکردن لجن حاصل از تصفیه این پساب‌ها منجر به فاجعه انسانی خواهد شد.
 
وی بر لزوم خشک و بدون رطوبت بودن لجن امحاء شده تأکید کرد و یادآور شد: می‌توان از آب تصفیه شده نهایی پس از فرایند فعالیت این تصفیه‌خانه‌ها برای رفع نیاز آب این واحدهای صنعتی استفاده کرده و آب مقطر مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را تولید کرد.
 
محمدی زاده ادامه داد: اگر فرآیند بهسازی و امحاء به‌صورت اصولی صورت گیرد، می‌توان در صنعت داروسازی و کود برای زمین‌های کشاورزی استفاده کرد.
 
وی سرمایه‌گذاری در زمینه امحاء پسماندها را به‌عنوان یک ضرورت و اصل مهم در توسعه صنعتی عنوان کرد و افزود: در صورت امحاء اصولی، سرمایه عظیمی بار دیگر به چرخه مصرف برمی‌گردد.
 
کد مطلب 1406937

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