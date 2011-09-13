60 هزار شغل در وزارت بهداشت ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مبارکی روز سه شنبه در دومین همایش "تعاون، اشتغال و کارآفرینی" با بیان اینکه تمامی نهادها در سال 90 که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، فعالیتهایی را به منظور نیل به این هدف تعریف کرده‌اند، اظهارداشت: یکی از موضوعات مهم ما در این زمینه و در حوزه مدیریت، مبحث مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت بود.

وی افزود: در همین راستا سیاست دولت در مورد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در وزارت بهداشت اجرا و 60 هزار نفر تبدیل وضعیت شدند.

مبارکی با بیان اینکه یکی از مشکلات در این زمینه ساماندهی این افراد در قالب تعاونی بود، گفت: بسیاری از مشکلات دانشگاهها با استفاده از پتانسیل تعاونیها حل می‌شود. سیاستهای کلان دولت و رویکرد قانون اساسی نیز استفاده از بخش تعاونی است.