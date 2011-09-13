احیای بافت های فرسوده مشهد نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید امکانات لازم برای ایجاد توانمند سازی برای مردم از طریق اعطای تسهیلات و تشویق های مناسب صورت بگیرد تا افراد بتوانند در زمینه بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده فعالیت های موثری داشته باشند.

شیرمحمدی با بیان اینکه باید نقشه های طرح تفصیلی و جامع برای ساخت و سازها تکمیل شود، اظهار داشت: می توان از طریق اعطای وام با سود کم مردم را به سمت مشارکت در ساخت و احیای بافت های فرسوده در مناطق مختلف سوق داد.

وی در خصوص به اتمام نرسیدن طرح بهسازی پیاده روهای سطح شهر نیز اظهار داشت: پروژه ساخت پیاده روها یکی از پروژه های با اهمیت شهری محسوب می شود باید همانند خیابانها که برای ماشین ها و وسایل نقلیه ساخته می شود برای افراد پیاده که بخش عظیمی از شهر را تشکیل می دهند بهسازی شود.

شیر محمدی در خصوص کند اجرا شدن آسفالت برخی مناطق سطح شهر نیز گفت: اعضای شورای اسلامی شهر ضمن ارائه نظرات خود به شهرداری خواستار رسیدگی بیشتر به این موضوع شده اند.