زنگ مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در مدارس قوچان نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان بر برگزاری هر چه با شکوه تر برنامه های دفاع مقدس امسال و ارتقاء سطح کمی و کیفی این برنامه ها تاکید کرد.

وی اظهار کرد: کمیته های این ستاد و اعضای آنها برای هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه های دفاع مقدس امسال تشکیل شد که از جمله آنها می توان به کمیته دفاع نرم، هنر، حوزویان، ارزیابی، روستایی، مساجد، خواهران و تربیت بدنی اشاره کرد.

وی بیان کرد: کمیته دانش آموزی، نیروهای مسلح، خواهران، ایثارگران، تبلیغات و اطلاع رسانی و روابط عمومی به عنوان دیگر کمیته های این ستاد فعالیت می کنند.

در این جلسه فرماندار قوچان به عنوان رییس ستاد و سرهنگ عمرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قوچان به عنوان دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس انتخاب شدند.