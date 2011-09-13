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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

رمضانی:

زنگ مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در مدارس قوچان نواخته می شود

زنگ مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در مدارس قوچان نواخته می شود

قوچان - خبرگزاری مهر: فرماندار قوچان نواختن زنگ مقاومت در مدارس، بیان خاطرات توسط ایثارگران، برگزاری نمایشگاه عکس و محصولات فرهنگی، برگزاری یادواره شهدا را از برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رمضانی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان بر برگزاری هر چه با شکوه تر برنامه های دفاع مقدس امسال و ارتقاء سطح کمی و کیفی این برنامه ها تاکید کرد.

وی اظهار کرد: کمیته های این ستاد و اعضای آنها برای هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه های دفاع مقدس امسال تشکیل شد که از جمله آنها می توان به کمیته دفاع نرم، هنر، حوزویان، ارزیابی، روستایی، مساجد، خواهران و تربیت بدنی اشاره کرد.

وی بیان کرد: کمیته دانش آموزی، نیروهای مسلح، خواهران، ایثارگران، تبلیغات و اطلاع رسانی و روابط عمومی به عنوان دیگر کمیته های این ستاد فعالیت می کنند.

در این جلسه فرماندار قوچان به عنوان رییس ستاد و سرهنگ عمرانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قوچان به عنوان دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس انتخاب شدند.

کد مطلب 1406943

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