انتقاد العربی از ضعف اتحادیه عرب / واقعا چه کار مفیدی برای ملتها انجام داده ایم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از لحظاتی پیش نشست عادی خود را به ریاست قطر آغاز کردند، مقامات عرب در این نشست، اوضاع سوریه و رفتن به سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی می کنند.



"نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب در این نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی را در جریان توافق اخیر خود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره اصلاحات قرار داد.



نبیل العربی در سخنانی گفت : شهروندان عرب می پرسند اتحادیه عرب تا کنون چه دستاورد و موفقیت ملموسی داشته است.



وی افزود : فرهنگ پایبند نبودن کشورهای عربی به اجرای آنچه درباره آن توافق شده است، باید متوقف شود.



العربی گفت : برخی کشورهای عربی ترجیح می دهند به جای اتحادیه عرب به چارچوبهای بین المللی متوسل شوند.



دبیرکل اتحادیه با اشاره به انقلابهای مردمی در کشورهای مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین، امسال را نقطه عطفی برای اعراب قلمداد کرد.



العربی با تاکید بر فاصله فراوان میان آنچه اتحادیه عرب انجام داده و آنچه ملتهای عربی به آن چشم دوخته اند، خواستار توسعه فعالیت اتحادیه عرب همگام با تحولات منطقه ای و بین المللی شد.



وی خاطر نشان کرد : رایزنی هایی با افراد مستقل درباره بازنگری در ساختار اتحادیه عرب و توسعه آن و همچنین مشارکت مردمی در فعالیتهای آن انجام خواهم داد.



العربی بازنگری در ساختار اتحادیه عرب و توسعه آن را مستلزم همکاری تمام کشورهای عربی دانست.



این در حالی است که العربیه گزارش داد اتحادیه عرب، سوریه را به توقف خشونت و آغاز گفتگو با مخالفان دعوت کرد.