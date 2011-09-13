مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی، حجت الاسلام علی مریدی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب شد و از زحمات همایون امیرزاده مدیرکل سابق که خرداد ماه امسال از سمت خود استعفا داده بود تقدیر و تشکر شده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عصر روز چهارشنبه با حضور معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و مدیران استان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار خواهد شد.

پیش از این انوشیروان پیشدار که معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بود از 26 خرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست معرفی شده بود.