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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان معرفی شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی، حجت الاسلام علی مریدی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان منصوب شد و از زحمات همایون امیرزاده مدیرکل سابق که خرداد ماه امسال از سمت خود استعفا داده بود تقدیر و تشکر شده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عصر روز چهارشنبه با حضور معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و مدیران استان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار خواهد شد.

پیش از این انوشیروان پیشدار که معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بود از 26 خرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست معرفی شده بود.

کد مطلب 1406946

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