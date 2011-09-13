شصت و ششمین پروژه ورزشی خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قدیری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر کیفیت بخشی و لزوم ایجاد بستر مناسب برای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت برای جامعه تحت پوشش اعم از ورزشکاران و جوانان تاکید کرد.

وی ادامه داد: باید از تمامی ابزار و ظرفیت ها برای انتقال و تسری ارزش های دفاع مقدس به نسل های سوم و چهارم بویژه در رده های سنی نوجوانان و جوانان برای بهره برداری مناسب استفاده کنیم.

قدیری به برنامه های سازمان ورزش و جوانان در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: حضور یگان منتخب ورزشکاران بسیجی متشکل از هیات های ورزشی رزمی در صبحگاه مشترک رژه نیروهای مسلح، حضور در گلزار شهدای مراکز شهرستان ها با نقش آفرینی ویژه هیئت های موتور سواری و اتومبیلرانی، اسکیت، دوچرخه سواری و سایر جامعه ورزش و جوانان استان، حضور جامعه ورزش و جوانان ملبس به لباس ورزشی در نماز عبادی سیاسی جمعه از جمله برنامه های این سازمان است.

وی اجرای برنامه های ویژه باستانی در گودهای باستانی سطح استان در اولین روز از هفته دفاع مقدس و به صدا درآوردن زنگ دفاع مقدس با حضور جامعه ایثارگران بویژه جامعه هدف و فرزندان این عزیزان، فضا سازی تبلیغی ادارات، برگزاری مسابقه پیامکی و اینترنتی با موضوع دفاع مقدس و برگزاری نمایشگاه عکس یاد یاران از 43 ورزشکار شهید و همچنین شهدای جوان را ازدیگر برنامه ها عنوان کرد.