ایجاد هر شغل پزشکی 35 میلیون تومان هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی روز سه شنبه در دومین همایش "تعاون، اشتغال و کارآفرینی"، هدف از برگزاری این همایش را بررسی و اجرای تفاهمنامه همکاری مشترکی دانست و گفت: سال گذشته میان دو وزارتخانه بهداشت و کار و رفاه اجتماعی تفاهمنامه ای منعقد شده بود تا بر اساس آن عرصه جدیدی از فعالیتها در حوزه سلامت طراحی و تعریف شود.

مشاور وزیر بهداشت از راه‌اندازی رشته کارآفرینی نظام سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت نام برد و افزود: رشته کارآفرینی نظام سلامت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال راه‌اندازی است و بسیاری از مراحل آن طی شده است.

میرزا بیگی ادامه داد: بسته حمایتی نظارتی وزارت بهداشت جهت اجرای قانون مشاغل خانگی در قالب دو دستورالعمل صدور شناسه نظارت در مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز در این دفتر تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه تعاونیهای بهداشتی درمانی موجود آسیب شناسی شده‌اند، افزود: بالغ بر 2500 تعاونی در کشور وجود دارد اما تعداد بسیار کمی از اینها فعال هستند و فقط هم مشکلات مالی صرف ندارند. باید کمک کنیم مشکلات این تعاونیها به حداقل برسد.

مشاور وزیربهداشت با بیان اینکه کمتر از 10هزار نفر در رشته‌های مختلف در بانک اطلاعات جویندگان کار در گروه پزشکی و پیراپزشکی ثبت ‌نام کرده‌اند، گفت: عمده این افراد در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته هایی چون مامایی هستند.

وی با بیان اینکه 38 هزار و 109 نفر را در مسیر استخدام قرار دادیم، افزود: در راستای اعطای طرحها و مجوزها در این دفتر به دنبال اجرای سند توسعه اشتغال نظام سلامت، میانگین اشتغالزایی بر اساس نفر واحد سالانه حدود 60 هزار نفر در بخشهای دولتی و غیردولتی بود که با پیگیری و اجرای سند اشتغال تا پایان سال 90 برای حدود 38 هزار و 109 نفر در بخش دولتی و 16 هزار و 802 نفر در بخش غیردولتی اشتغال ایجاد خواهد شد.