به گزارش خبرنگار مهر، با اختصاص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال، تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت ایریکو ابهر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.



این تصفیه‌خانه با ظرفیت بازیافت 140 مترمکعب فاضلاب در روز و با 3 هزار متر لوله‌کشی، قابلیت انتقال بیش از 2300 مترمکعب آب در فضای سبز شرکت به مساحت 4 هکتار جهت مصرف روزانه را دارا می‌باشد.

حجم این تصفیه‌خانه در مجموع فازهای یک و دو، 140 مترمکعب در روز پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون با توجه به اجرای فاز یک و عدم بهره‌برداری از دوش و رختکن به دلیل عدم تأمین آب لوله‌کشی میزان فاضلاب روزانه 6 مترمکعب می‌باشد که در فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد.



همچنین پسماند حاصل از تصفیه این کارخانه روزانه 150 تن لجن منجمد است که از 50 مترمکعب پسماند حاصل از کارخانه به‌دست می‌آید که به مصرف کشاورزی کارخانه نیک‌ریس می‌رسد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی بازدید از کارخانه نخ‌تایر زنجان از طرح توسعه سیستم تصفیه‌ پساب این کارخانه بهره‌برداری کرد. این سیستم با هزینه 120 میلیون تومانی با مشخصات 1400 مترمکعب حجم هوادهی، حجم فاضلاب ورودی 200 مترمکعب، غلظت DOD 1550 میلی‌گرم در این کارخانه راه‌اندازی شد.

این کارخانه در طی فعالیت‌های زیست‌محیطی خود تلاش در جهت نهادینه کردن و فرهنگ‌سازی صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انواع حامل‌های انرژی، پیشگیری و کنترل آلاینده جهت صیانت از محیط زیست، توسعه کمی و کیفی فضای سبز، جداسازی و بازیافت مواد و ایجاد بیش از 20 هکتار فضای سبز که بالغ به نیمی از کل مساحت شرکت است با استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای و بهره‌مندی از خروجی آب تصفیه‌خانه کرده است.

در این سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سیستم غبارگیر و خردایش شرکت خالص‌سازان روی استان زنجان بهره‌برداری کرد. هدف از بهره‌برداری این سیستم، جمع‌آوری گرد و غبار ناشی از خردایش سنگ معدن با ظرفیت هزار تن در روز است.

