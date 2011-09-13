به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه روز سه شنبه 22 شهریور با حضور نمایندگان دستگاههای مجری آموزشهای آزاد و نیز نمایندگان وزارتخانههای بهداشت، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، کار و سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد.
در این جلسه آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سیاستها، وظایف و فعالیتهای مراکز مجری آموزشهای آزاد مورد بازبینی و همچنین پیشنهادهای سازمانهای ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ساماندهی مراکز مجری آموزشهای آزاد به منظور پیشبرد اهداف نظام آموزشی کشور صورت گیرد.
در ماده یک این مصوبه مقرر شد عناوین مختلف موسسات آموزشی حذف شود و این مراکز با یک نام واحد و با عنوان "آموزشگاه" معرفی شوند.
همچنین در ماده سه مقرر شد، آموزشهای آزاد از دوره مبتدی تا قبل از دوره دانشگاه در قالب برگزاری کلاسهای تجدیدی، تک درس، تقویتی، کنکور، زبانهای خارجی، فنی و حرفهای و کارودانش بر اساس سرفصل دروس مصوب آموزش و پرورش و صرفا با نظارت این وزارتخانه تشکیل شود.
در ماده هفت این بند به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شد که برگزاری دورههای آموزشی با مجوزهای مختلف در واحدهای مستقل تشکیل شود.
در ماده هشت این مصوبه مقرر شد؛ تنها موسسه هایی که دارای مجوز رسمی هستند مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی از طریق صداوسیما باشند.
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