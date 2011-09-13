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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

ساعدی قذافی:

در نیجر ماموریت بشردوستانه دارم/ به مردم آواره لیبی سر می زنم!

در نیجر ماموریت بشردوستانه دارم/ به مردم آواره لیبی سر می زنم!

فرزند دیکتاتور لیبی در اظهاراتی تاکید کرد: من در یک ماموریت بشردوستانه در لیبی هستم تا اوضاع مردمی که از لیبی فرار کرده اند را بررسی کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الساعدی قذافی" یکی از پسران دیکتاتور لیبی در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: من در یک ماموریت انسان دوستانه در نیجر هستم.

وی افزود: به اینجا آمده ام تا شرایط افرادی را که از لیبی فرار کرده اند بررسی کنم. در روزهای اخیر بسیاری از ساکنان شهر "بنی ولید" که در محاصره انقلابیون قرار داشته اند به نیجر گریخته اند.

پسر قذافی همچنین برای گفتگو با شورای انتقالی لیبی ابراز آمادگی کرد. خاطرنشان می شود. منابع موثق اخیرا در گزارشهایی از ورود الساعدی قذافی به همراه هشت نفر به لیبی خبر داده بودند.

کد مطلب 1406953

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