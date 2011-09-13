در نیجر ماموریت بشردوستانه دارم/ به مردم آواره لیبی سر می زنم!

به گزارش خبرگزاری مهر، "الساعدی قذافی" یکی از پسران دیکتاتور لیبی در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: من در یک ماموریت انسان دوستانه در نیجر هستم.

وی افزود: به اینجا آمده ام تا شرایط افرادی را که از لیبی فرار کرده اند بررسی کنم. در روزهای اخیر بسیاری از ساکنان شهر "بنی ولید" که در محاصره انقلابیون قرار داشته اند به نیجر گریخته اند.

پسر قذافی همچنین برای گفتگو با شورای انتقالی لیبی ابراز آمادگی کرد. خاطرنشان می شود. منابع موثق اخیرا در گزارشهایی از ورود الساعدی قذافی به همراه هشت نفر به لیبی خبر داده بودند.