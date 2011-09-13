به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که بعدازظهر امروز سه شنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، حبیب الله اخلاقی نماینده وزن 84 کیلوگرم کشورمان مقابل "نظمی آولوجا" کشتی گیر سرشناس ترکیه‌ای شکست خورد.

در این دیدار و در حالیکه کشتی گیر ترک به دلایل مختلف چندین بار با حمایت داوران استراحت کرد، اخلاقی در سه تایم با نتیجه یک بر صفر، صفر بر یک و صفر بر یک شکست خورد. این نتیجه در حالی رقم خورد که در تایم آخر نیز گوی توسط داوران به نفع کشتی گیر ترکیه‌ای درآمد تا کشتی گیر شایسته کشورمان مقابل حریف خود متحمل شکست شود. باید منتظر دیدارهای باقی مانده "نظمی آولوجا" بمانیم تا در صورت حضور وی در دیدار فینال اخلاقی به گروه بازنده‌ها برود.

بشیر باباجان زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان نیز امروز در دور نخست حریفی از گرجستان را شکست داد و در دور دوم به مصاف کشتی گیری از بلاروس می رود. امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان هم تا دقایقی دیگر به روی تشک می رود.

تیم ایران روز دوشنبه در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات فردا با برگزاری رقابت‌های وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد که طی آن فرشاد علیزاده نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود می رود.