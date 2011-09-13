تامین بیش از 5 میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی جاده قزلحصار

داوود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین جلسه شورای ترافیک شهرستان گفت: در این جلسه ضمن بررسی، بحث و تبادل نظر در خصوص حوزه ترافیکی شهر مصوباتی پیرامون این حوزه به تصویب رسید.



وی بحث واگذاری موقت جاده قزلحصار به شهرداری کرج را از جمله این مصوبات خواند و عنوان کرد: متولی جاده قزلحصار در حال حاضر اداره راه و ترابری شهرستان کرج است.

شعبانی با اشاره به قرار گرفتن این محور ترافیکی در محدوده شهر اذعان داشت: به منظور عملیاتی کردن برخی اقدامات ترافیکی، زیربنایی و عمرانی این محور ترافیکی در آینده نزدیک به شهرداری کرج تحویل می شود.

وی روشنایی کافی در جاده ها را از ارکان ضروری و مهم حوزه ترافیک شهری دانست، اظهارداشت: طبق مصوبه تایید شده در شورای ترافیک، رفع مشکل روشنایی در جاده قزلحصار بر عهده شهرداری کرج است.

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج همچنین از نصب علائم رانندگی و ایجاد دوربرگردان در محور عبوری قزلحصار خبرداد و افزود: این پروژه های ترافیکی با هدف ساماندهی مسائل ترافیکی در این جاده همچنین کاهش آمار تصادفات جاده ای، توسط شهردای کرج عملیاتی می شود.

شعبانی بیان کرد: اصلاح کانال آب واقع شده درمحدوده این جاده از دیگر اقداماتی است که پس از تحویل جاده به شهرداری اجرایی می شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های کرج از تامین پنج میلیارد و 500 میلیون ریال بودجه برای ساماندهی و اجرای اقدامات ترافیکی جاده قزلحصار خبرداد و عنوان کرد: شهرداری و اداره راه و ترابری کرج برای اجرای اقدامات عمرانی و ترافیکی در این محور چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه کردند.

شعبانی اظهارداشت: یک و نیم میلیارد ریال نیز از سوی شهرداری کمالشهر برای اجرای این پروژه تامین اعتبار شده است.

وی اذعان داشت: اعتبارات تعیین شده برای ساماندهی محور قزلحصار دراختیار شهرداری کرج قرار می گیرد.

شعبانی تاکید کرد: نتیجه اقدامات انجام شده نیز به دبیرخانه شورای ترافیک اعلام می شود.