حمایت از ورزش بانوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر معرفتی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات دانشجویان دختر پیام نور کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قبال این نسل سالم، تعداد بیمارها، میزان مصرف داروها و مشکلات اجتماعی کمتر خواهد شد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه محیطی امن، سالم و شاداب برای بانوان جهت پرداختن به ورزش آماده سازیم.

معرفتی در خصوص حجاب بانوان ورزشکار در میادین ورزشی اظهار داشت: با گسترش بازیهای کشورهای اسلامی شاهد حضور بیشتر بانوان ورزشکار در عرصه های بین المللی خواهیم بود، در کشور نیز محیط های ورزشی برای ورزش همگانی باید به گونه ای باشد که خانواده های مذهبی نیز به آن اطمینان و احساس امنیت کرده و در آن ها به ورزش بپردازند.

وی ورزش های آموزشگاهی و دانشجویی را زیربنای ورزش قهرمانی دانست و ابراز کرد: بدون ورزش آموزشگاهی و دانشجویی پیشرفت در زمینه قهرمانی غیرممکن است، برای پرورش نخبگان ورزشی نیز باید ورزش از مقاطع مهد کودک، مدارس و به دنبال آن دانشگاه ها شروع شود.

معرفتی با بیان اینکه گسترش ورزش نیاز به تبلیغات دارد، گفت: برای همگانی شدن ورزش باید با تبلیغ آن را به خانه ها برد و به همه نشان داده شود که محیط های ورزشی با نشاط و شادی آفرین است و جاذبه ها و اثرات فعالیت های ورزشی به آنها معرفی کرد و این وظیفه رسانه ها و مطبوعات ورزشی است.

وی همچنین تاکید کرد: با برگزاری المپیادها و مسابقات ورزشی بانوان در راستای پیشرفت و توسعه ورزش کشور شاهد اتفاقات خوبی در ورزش بانوان خواهیم بود.