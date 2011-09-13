جشنواره تئاتر ماه مهمترین رویداد فرهنگی نیمسال 90 آذربایجان شرقی

شهرام خدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ها در پویایی فرهنگی کشور و در جلوگیری از رخوت هنر و هنرمندان نقش عمده ای دارند و طراحی و اجرای جشنواره استانی تئاتر ماه در همین راستا و با طراحی و اجرایی استوار به نحو مطلوبی آغاز بکار کرد.



خدایی گفت: داوران، شرکت کنندگان و ارائه دهندگان ورک شاپ های تخصصی از پایتخت و شهرستان های مختلف استان یکی پس از دیگری وارد تبریز می شوند و شهر اولین ها آماده برگزاری جشنواره ای در خور شأن این کهن شهر است.



دبیر دومین جشنواره استانی تئاتر ماه همچنین تصریح کرد: دکتر سعید کشن فلاح مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری،ایوب آقا­خانی نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون،در کنار مهدی لزیری پیش کسوت تئاتر استان داوری آثار راه یافته به جشنواره را عهده دار خواهند بود.



وی از برگزاری نشستی پیرامون نقالی و شاخصه های آن با سخنرانی استاد دکتر اردشیر صالحپور خبر داد و گفت: مراسم نقالی سهراب کشی نیز با نقالی آخرین بازمانده نسل نقالان ایرانی در تبریز برگزار می شود.



سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه زمانبندی دومین جشنواره استانی تئاتر ماه یادآور شد: در روز اول جشنواره دو نمایش از شهرستان های تبریز و بناب روی صحنه خواهد رفت و در روزهای دوم و سوم، هر روز چهار نمایش از تبریز، اهر و مرند اجرا می شود.



خدایی افزود: دومین جشنواره ماه با معرفی برترین آثار و هنرمندان روز جمعه 25 شهریور ماه ساعت 11 در سالن اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می دهد تا برترین اثر جشنواره به مرحله کشوری ماه راه یابد.