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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

"آقای اشمیت کیه؟" به نفع کودکان محک اجرا می‌شود

"آقای اشمیت کیه؟" به نفع کودکان محک اجرا می‌شود

نمایش "آقای اشمیت کیه؟" به کارگردانی داود رشیدی که روزهای پایانی اجرای خود را سپری می‌کند، روز شنبه 26 شهریور ماه اجرای ویژه‌ای به نفع مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان "محک" خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجرا که تمامی عواید حاصل از فروش بلیت آن به مؤسسه خیریه محک اهدا و برای ارائه خدمات حمایتی و درمانی به کودکان مبتلا به سرطان  صرف خواهد شد ساعت 21:15 روز شنبه به صورت فوق‌العاده روی صحنه می‌رود.

مؤسسه خیریه محک در حالی به دهه سوم فعالیت خود قدم می‌گذارد که با مشارکت مردمی توانسته است تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودک در خاورمیانه را در کوه‌های شمال شرق تهران بنا کند و 16 هزار و 200 کودک مبتلا به سرطان از سراسر ایران زمین تحت حمایت همه جانبه قرار دهد.

"آقای اشمیت کیه؟" یک کمدی فرانسوی نوشته سباستین تیری است که بازیگرانی چون سیامک صفری، احمد ساعتچیان، بهناز جعفری، سروش صحت و اشکان خیل‌نژاد در آن به ایفای نقش می‌پردازند. اجرای پایانی نمایش "آقای اشمیت کیه؟" در روز یکشنبه 27 شهریورماه روی صحنه می‌رود و پرونده این اجرا در این روز بسته خواهد شد.

علاقمندان تماشای این اجرا در روز شنبه می‌توانند با شماره تلفن‌های تماشاخانه ایرانشهر88814127 و 88814125 و و8814116  و 88814115  تماس گرفته و یا برای تهیه بلیت به گیشه این مجموعه مراجعه کنند تا علاوه بر دیدن این نمایش در یک امر انسان دوستانه نیز مشارکت نمایند.

کد مطلب 1406960

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