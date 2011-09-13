تشکیل "شورای فرهنگی و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی" در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه شنبه با حضور دکتر دانشجو رئیس شورای اسلامی شدن و سایر اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، دبیرخانه شورای اسلامی شدن موظف شد نسبت به رصد دائمی وضعیت اجرای طرح دانشافزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و با درنظر گرفتن مقتضیات اجرایی شدن طرح به فراگیر شدن آن اقدام کند.
همچنین با توجه به برنامه چهارم توسعه و الزام دستگاهها به تشکیل شورای فرهنگی، مصوب شد که شورای فرهنگی همه دستگاهها و "ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی" در دانشگاهها و مراکز آموزشی، در یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان شورای فرهنگی و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی فعالیت کند.
در همین راستا دبیرخانه شورای اسلامی شدن با بررسی کارشناسی ضمن تلفیق وظایف شورای فرهنگی و ستاد تعمیق، نسبت به پیشنهاد ترکیب اعضا و نام مناسب اقدام کند و نتایج را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.
در این جلسه همچنین بررسی نهایی و تصمیمگیری در خصوص تدوین "سرفصلهای دوره تربیت کارشناس دینی مشاوره" مصوب جلسه 191 شورای اسلامی شدن تاریخ 27 بهمن ماه 88، ارائه گزارش دبیرخانه از وضعیت مصوبات مرتبط با راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و همچنین تصمیم درخصوص درخواست اصلاح بندهایی از آئیننامه ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی، پذیرش خاص دانشجو توسط دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین و اعطای مجوز پذیرش مدرک معادل رزمندگان دفاع مقدس در اولویت دستور قرار گرفت.
نظر شما