جزئیات جدیدتری از حمله انتحاری به سفارت آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر از کابل ، شماری از مهاجمان انتحاری با ورود به ساختمان در حال ساخت، اهدافی در سفارتخانه امریکا را مورد حمله راکتی قرار دادند.

بنا به گفته شاهدان در این حمله یک راکت به یک خودروی شخصی برخورد کرده است.

این حمله ساعت یک ونیم بعد ازظهر امروز سه شنبه آغازشد و تاکنون صدای انفجار شنیده می شود ومهاجمان با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند و به طرف ساختمان سفارت امریکا با سلاح های سبک و سنگین شلیک می کنند.

رهبران طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله مدعی شدند که اهداف خاصی مورد حمله این مهاجمان است.

با آنکه طالبان از پرتاب چندین موشک به ساختمان سفارت امریکا خبرمی دهند، اما تاکنون مقامات افغان و خارجی ابراز نظری در این زمینه نکرده اند.

تاکنون گزارش دقیقی از شمار تلفات این حمله در اختیار رسانه ها قرارنگرفته است.