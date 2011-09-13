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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

گرزین:

مشاغل آلاینده گرگان نیازمند ساماندهی است

مشاغل آلاینده گرگان نیازمند ساماندهی است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان بر لزوم ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم در شهرستان تاکید کرد و گفت: این امر در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: همچنین با توجه با اینکه تصفیه خانه آب و فاضلاب گرگان در دست اجرا است برای استفاده بهینه از آب پایین دست تصفیه خانه سدی متناسب با نیاز از سوی آب منطقه ای ایجاد شود.

وی عنوان کرد: همچنین تمام دستگاه ها  برای برگزاری سرشماری نفوس و مسکن که از 2 آبان تا 22 آبان برگزار می گردد آمادگی لازم را برای همکاری با ستاد داشته باشند.

وی افزود: همه دستگاه ها، دهیاران، شهرداری پیرامون کد گذاری (مشاغل، تأسیسات، ...) همکاری لازم را با پیشخوان دولت داشته باشند .
 
فرماندار گرگان گفت: 11 سپتامبر برنامه طراحی شده صهیونیزم بوده که مردم آمریکا را به کام خود فرو برد، امروزه محققین و پژوهشگران امریکا و غرب پاسخ منطقی برای افکار عمومی بدست نیاوردند.
 
وی افزود: ما مسلمانان باید مدعی باشیم که تروریسم صهیونیستی اینبار برای بدنام کردن مسلمانان، آمریکایی ها را به خاک و خون کشیده است.
 
جعفر گرزین با اشاره به سخنان  مقام معظم رهبری  گفت: باید به فرهنگ ایران بعد از اسلام توجه ویژه داشته باشیم و بهتر است در نامگذاری معابر و ساختمان های فرهنگی، ورزشی، درمانی از اسامی فرهیختگان و علما استفاده کنیم .
 
کد مطلب 1406965

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