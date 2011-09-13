42 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش هرمزگان می شود

رضا مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعداد 30 کلاس درس در شهر بندرعباس و حومه و 12 کلاس درس به همراه یک باب سالن غذاخوری در شهرستان بندرلنگه در مهرماه سال جاری آماده تحویل به آموزش و پرورش استان هرمزگان است.

وی افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ برهشت میلیارد ریال ازمحل اعتبارات طرح مقاوم سازی تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان از مطالعه 35 پروژه در شهرستانهای استان جهت اجرای مقاوم سازی در نیمه دوم سال جاری خبرداد و افزود: این پروژه ها تا پایان سال 1390 پس از مقاوم سازی به آموزش و پرورش استان هرمزگان تحویل خواهد شد که تحویل این پروژه ها می تواند بخشی از مشکلات فضای آموزشی استان را مرتفع سازد.

