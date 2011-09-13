تامین ایمنی رفت و آمد دانش آموزان توجه به آرامش خانواده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی و ایجاد آمادگی جهت استقبال از سال تحصیلی اظهارداشت: ساماندهی و نصب اعلام در محل عبور و مرور دانش آموزان در خیابان ها و ساماندهی سرویس های مدارس باید در اولویت قرار گیرد.

وی از تشکیل "ستاد مهر" در شهرداری و تهیه دستورالعملی جهت ارائه خدمات مطلوب‌ تر به مدارس و دانش‌آموزان بوشهری خبر داد و اظهار داشت: ایمنی رفت و آمد دانش آموزان بایستی در اولویت کاری دستگاه های مسئول باشد.

فروزانی افزود: شهرداری بندر بوشهر و سازمان ‌های تابعه آن برای هر گونه همکاری با سازمان آموزش و پرورش جهت ارائه تسهیلات و خدمات، رفع مشکلات و نواقص و پیگیری پیشنهادات آمادگی کامل دارند .

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، نماینده پلیس راهور، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول پایگاه‌های اورژانس استان در این نشست حضور داشتند.