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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

فروزانی:

تامین ایمنی رفت و آمد دانش آموزان توجه به آرامش خانواده هاست

تامین ایمنی رفت و آمد دانش آموزان توجه به آرامش خانواده هاست

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندر بوشهر گفت: توجه به ایمنی رفت و آمد دانش آموزان توجه به سلامت آنان و آرامش خاطر خانواده ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم فروزانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی و ایجاد آمادگی جهت استقبال از سال تحصیلی اظهارداشت: ساماندهی و نصب اعلام در محل عبور و مرور دانش آموزان در خیابان ها و ساماندهی سرویس های مدارس باید در اولویت قرار گیرد.

وی از تشکیل "ستاد مهر" در شهرداری و تهیه دستورالعملی جهت ارائه خدمات مطلوب‌ تر به مدارس و دانش‌آموزان بوشهری خبر داد و اظهار داشت: ایمنی رفت و آمد دانش آموزان بایستی در اولویت کاری دستگاه های مسئول باشد.

فروزانی افزود: شهرداری بندر بوشهر و سازمان ‌های تابعه آن برای هر گونه همکاری با سازمان آموزش و پرورش جهت ارائه تسهیلات و خدمات، رفع مشکلات و نواقص و پیگیری پیشنهادات آمادگی کامل دارند.

معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر، نماینده پلیس راهور، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول پایگاه‌های اورژانس استان در این نشست حضور داشتند.

کد مطلب 1406967

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