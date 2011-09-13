تعطیلی کمپ های اعتیاد نیازمند سرمایه گذاری در ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهری جانداری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مسابقات دانشجویان دختر پیام نور کشور به خبرنگاران اظهار داشت: ورزش پایه و اساس خانواده و جامعه سالم بوده و با سرمایه گذاری روی ورزش می توانیم تمامی ناسالمی های جامعه را نابود کنیم.

وی افزود: تمام هدف منافقین، کندن ریشه های اسلامی و انقلابی است که با بهاء دادن به ورزش و ورزشکار و کمک به توسعه ورزش این فتنه ها ریشه کن خواهد شد.

وی با اشاره به پنجمین المپیاد دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: باید علاوه بر علم آموزی تمام اوقات فراغت جوانانمان را با برنامه پیش ببریم، امر ورزش بهترین و سالمترین اوقات فراغتی بوده که تمام نیازهای جوانان را از جمله شور و نشاط کافی را در بردارد.

رئیس هیئت والیبال مشهد همچنین با اشاره به اینکه کسانی که مسئولیت ورزشی را متقبل می شوند باید خود ورزشکار باشند، گفت: در صورتی که مسئولین خود ورزشکار باشند بر مشکلات ورزش واقف و در پی حل آنها اقدام خواهند کرد.

جانداری اظهار داشت: اگر مسئولین مشکل بودجه را حل کنند می توانیم بهترین امکانات را در اختیار ورزشکاران جوان بگذاریم و استعدادیابی کنیم.

وی با بیان اینکه پتانسیل دختران جوان ورزشکار کشور و همچنین مشهد بالا بوده و تعدادی از دختران مشهدی در رشته های مختلف ورزشی عضو تیم ملی هستند، گفت: بزرگترین مشکل برای کشف استعدادهای دیگر مخصوصا برای بانوان والیبالیست کمبود بودجه مناسب و یا حتی نبود این اعتبار است.

نائب رئیس بانوان هیئت والیبال استان خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که با کمبود اعتباری که در حال حاضر بر تیم های والیبال استان خراسان حاکم است، باید قرار داشتن جزء 4 تیم برتر کشور و صاحب امتیاز بودن در رشته والیبال به فراموشی سپرد تصریح کرد: مشکل اساسی تیم های ورزشی بانوان نداشتن اسپانسر و پشتیبان مالی است.