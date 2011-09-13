به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله ارشدی ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه هفتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی، افزود: در طول سال‌های گذشته عموما بحث پتروشیمی در دانشگاه‌ها مورد توجه بوده است و متأسفانه همواره رشد پژوهش با افت آموزش مواجه است.

وی ادامه داد: برای ارتقاء سطح کیفی دانشگاه‌ها باید به هر دو مقوله آموزش و پژوهش به‌طور همزمان توجه کرد.

ارشدی با اشاره به اینکه تشکیل کنفرانس آموزش شیمی، فرصتی مغتنم برای انعکاس مسائل و مشکلات این رشته است افزود: اگر بخواهیم در حوزه علوم به روز باشیم باید در خصوص برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی فعال‌تر عمل کنیم تا تجربیات بسیاری در قالب این برنامه ارائه و انتقال داده شود که در نهایت می‌تواند منجر به تحول در نظام آموزشی کشور شود.

وی افزود: انعکاس همایش‌های علمی اینچنینی در سطح ملی می‌تواند توجه مسئولان به مشکلات علوم مختلف معطوف سازد. این کنفرانس بی‌شک می‌تواند محلی برای تجارب و تبادل اندیشه‌ها و جایی برای انتقال تجربیات باشد.

ارشدی تاکید کرد: به آموزش در کشور به‌عنوان یک دغدغه جدی توجه شود یعنی با توجه به کارکردهای متنوعی که دارد، نباید لزوماً در یک مدرک دانشگاهی محدود شود بلکه باید با هدف‌گذاری‌های مشخصی به سمت نیل به اهداف آموزشی حرکت کرد.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی با بیان اینکه در بحث آموزش بی‌هدف حرکت می‌کنیم، گفت: امیدواریم این همایش به یک همایش گاهانه تبدیل نشود و سالانه شاهد برگزاری همایش‌های این چنینی باشیم.

ارشدی آموزش شیمی با کیفیت از مدرسه تا دانشگاه را شعار محوری این کنفرانس دانست و اظهار کرد: در سال جهانی شیمی، هدف این است که در قالب همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد، شیمی را به جامعه معرفی کنند. در این سخنرانی نیز با توجه به حضور اساتید و دانشجویان امیدواریم تعامل مثبتی بین شرکت‌کنندگان صورت پذیرد و به سمت حل دغدغه‌های مشترک آموزشی شیمی حرکت کنیم.

دبیر هفتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی، حضور کم‌رنگ شرکت‌کنندگان به خصوص دبیران شیمی را در این کنفرانس تأسف‌آور عنوان کرد و گفت: عدم اطلاع‌رسانی صحیح توسط وزارت آموزش و پرورش، یکی از دلایل اصلی این عدم استقبال است.

ارشدی اذعان داشت: احساس ما این است که در وزارتخانه دغدغه آموزشی وجود ندارد. حتی در خصوص ارسال پوستر به مدارس کشور نیز اهمال کردند و در خصوص پذیرش هزینه کنفرانس همکاری نکردند، بنابراین این اولین کنفرانس متکی به هزینه‌های خود شرکت‌کنندگان است و هیچ کمک ریالی از طرف وزارتخانه آموزش و پرورش تعلق نگرفته است.

وی ادامه داد: بیش از 150 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که حدود 27 مقاله برای سخنرانی انتخاب و مابقی در قالب پوستر ارائه شود که برگزارکنندگان کنفرانس در صدد هستند برای ایجاد انگیزه در بخش پوسترها، 3 پوستر منتخب از طرف شرکت‌کنندگان مورد تقدیر قرار گرفت