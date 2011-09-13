مدیریت تیم پیام مخابرات فارس بدون حاشیه فعالیت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز امیری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم جشن رونمایی از پیراهن تیم فوتبال پیام مخابرات فارس افزود: برای اولین بار هیئت مدیره ای برای تیم پیام معرفی شده که کاملا ورزشی و تخصصی است.

وی ادامه داد: اولویت اول در نظر گرفتن چنین هیئت مدیره ای برای باشگاه پیام مخابرات، مدیریت صحیح و درست بود که این گروه به طور یقین در انجام فعالیتهای خود موفق خواهند شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس با بیان اینکه برای رسیدن به موفقیت این تیم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود، تصریح کرد: برای اولین بار اقدام به جذب بازیکنی از کرواسی برای تقویت تیم کردیم و چنانچه احتیاج به اضافه کردن نیروی متخصص به کادر تیم باشد این روند ادامه خواهد یافت تا بر اساس استانداردهای تیمداری فعالیت خود را انجام دهیم.

امیری ادامه داد: طی چند سال گذشته که این تیم تحت پوشش مخابرات استان بود از هیچگونه کمکی دریغ نداشته ایم و در عین حال نیز شاهد فعالیتهای موثر بازیکنان و کادر فنی بودیم که امیدواریم در سال جاری مسابقات لیگ یک این تلاشها مثمر ثمر باشد.

وی تصریح کرد: در مقطعی برای این تیم مشکلی پیش آمد که با رایزنیهای مختلف و تلاش مسئولان توانستیم مدیران ارشد مخابرات کشور را راضی کنیم که اجازه تیمداری را به مخابرات فارس بدهند و امروز از مسئولان استان نیز درخواست کمک و مشارکت در این روند را داریم.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس افزود: نوع نگاه مدیران استان به ورزش قابل تحسین است و توقع ما نیز به عنوان یک باشگاه حمایت همه جانبه از این تیم جوان است.