معرفی برگزیدگان المپیاد فناوری نانو در مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد دانش آموزی فناوری نانو پس از طی دوره آموزشی در آزمون مرحله دوم این دوره از رقابت ها شرکت کردند.

دور پایانی این المپیاد علمی در قالب 17 سوال چهارجوابی و ارائه شفاهی پروژه ها در زمینه شبیه سازی نانو فناوری برگزار شد. بر این اساس ملاک انتخاب برگزیدگان نهایی دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو بر اساس مجموع امتیازات کسب شده در آزمونهای مرحله اول و دوم المپیاد، کار آزمایشگاهی و ارائه پروژه شبیه سازی در فناوری نانو خواهد بود.



برگزیدگان نهایی دومین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، همزمان با چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو معرفی خواهند شد. چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی فناوری نانو (iran nano 2011) از 13 تا 17 مهرماه سال جاری همزمان با نشست نانو فروم آسیا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.



