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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

کر:

دهیاری نقشه راه برای مدیریت نوین روستایی است

دهیاری نقشه راه برای مدیریت نوین روستایی است

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا، دهیاری ها را به عنوان یک نقشه راه برای مدیریت نوین روستایی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر سه شنبه در نشست با دهیاریهای شهرستان افزود: توفیق و کارآمدی این مدیریت در امر توسعه و آبادانی روستاها منوط به سرلوحه قراردادن و توجه مداوم به این وظایف و البته بهره گیری از همه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی روستاهاست.

فرماندار شهرستان آق قلا شرکت فعالانه دهیاران در دوره های آموزشی تخصصی را عاملی مهم در راستای ارتقاء سطح آگاهی، افزایش کارایی و مهمتر از همه دست یافتن آنان  به افق دید مناسب برای توسعه و آبادانی روستاها برشمرد و از این روخواستار توجه جدی دهیاران نسبت به مقوله فراگیری آموزش های مورد نیاز برای اعمال مدیریت نوین و اثربخش در روستاها شد.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: دهیاری نهادی خودکفاست و دهیاران باید به دنبال راه های نوین افزایش درآمدها از طریق جستجو و شناسایی ظرفیت های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری نهفته در محیط های روستایی باشند.

حاجی گلدی کر افزود: دهیاران به عنوان مدیران روستاها در صورتی می توانند موفق شوند که خود را به قوانین و مقررات حوزه مربوطه تجهیز و با راهکاری متنوع و نوین مدیریت منابع، آشنایی کافی و وافی داشته باشند.

فرماندار شهرستان آق قلا با اشاره به ضرورت توجه به دو اصل مهم تعهد و تخصص هنگام پذیرش مسئولیت ها اظهار داشت: هزینه کردن صرف منابع و اعتبارات، هنر نیست، بلکه آنچه اهمیت اساسی دارد شناسایی و تبدیل ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود درمحیط های روستایی به فرصت هایی نو برای افزایش سطح درآمدهای عمومی روستاهاست.

وی لازمه تحقق این مهم را خلاقیت و نوآوری دهیاران برای عینیت بخشیدن به شرح وظایف 48 گانه خود برشمرد.

کد مطلب 1406982

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