دهیاری نقشه راه برای مدیریت نوین روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر سه شنبه در نشست با دهیاریهای شهرستان افزود: توفیق و کارآمدی این مدیریت در امر توسعه و آبادانی روستاها منوط به سرلوحه قراردادن و توجه مداوم به این وظایف و البته بهره گیری از همه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی روستاهاست.

فرماندار شهرستان آق قلا شرکت فعالانه دهیاران در دوره های آموزشی تخصصی را عاملی مهم در راستای ارتقاء سطح آگاهی، افزایش کارایی و مهمتر از همه دست یافتن آنان به افق دید مناسب برای توسعه و آبادانی روستاها برشمرد و از این روخواستار توجه جدی دهیاران نسبت به مقوله فراگیری آموزش های مورد نیاز برای اعمال مدیریت نوین و اثربخش در روستاها شد.

فرماندار شهرستان آق قلا گفت: دهیاری نهادی خودکفاست و دهیاران باید به دنبال راه های نوین افزایش درآمدها از طریق جستجو و شناسایی ظرفیت های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری نهفته در محیط های روستایی باشند.

حاجی گلدی کر افزود: دهیاران به عنوان مدیران روستاها در صورتی می توانند موفق شوند که خود را به قوانین و مقررات حوزه مربوطه تجهیز و با راهکاری متنوع و نوین مدیریت منابع، آشنایی کافی و وافی داشته باشند.

فرماندار شهرستان آق قلا با اشاره به ضرورت توجه به دو اصل مهم تعهد و تخصص هنگام پذیرش مسئولیت ها اظهار داشت: هزینه کردن صرف منابع و اعتبارات، هنر نیست، بلکه آنچه اهمیت اساسی دارد شناسایی و تبدیل ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود درمحیط های روستایی به فرصت هایی نو برای افزایش سطح درآمدهای عمومی روستاهاست.

وی لازمه تحقق این مهم را خلاقیت و نوآوری دهیاران برای عینیت بخشیدن به شرح وظایف 48 گانه خود برشمرد.