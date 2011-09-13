به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در محل اقامت عزت الله ضرغامی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کیف انجام شد، دو طرف راه‌های گسترش همکاری‌ها را بررسی کردند.

رئیس تلویزیون ملی اوکراین در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر سال گذشته خود به ایران گفت: دستاوردهای صدا و سیما در حوزه‌های مختلف تحسین برانگیز است و تلویزیون ملی اوکراین آمادگی دارد در زمینه دوبله تولیدات صدا و سیما و مبادله مستقیم خبر با هدف افزایش آگاهی مردم دو کشور با رسانه ملی همکاری‌ها را گسترش دهد.

"بن کندروف" افزود: از همه توان برای افزایش همکاری رسانه‌ای با صدا و سیما استفاده می‌کنم و مطلع هستم که رسانه ملی صدا و سیما از جایگاه بالایی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی های رسانه ملی گفت: استفاده از هنر در تولید برنامه‌های جذاب از جمله فیلم و سریال در رادیو و تلویزیون نقش مهمی دارد و صدا و سیما آمادگی دارد در این حوزه با تلویزیون ملی اوکراین همکاری کند.

ضرغامی در ادامه با طرح برخی مشکلات تلویزیون ملی اوکراین در مواجه با جریان رسانه‌ای غرب گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات خود در خنثی کردن حاشیه سازی رسانه‌های استکباری که به دنبال انزوا و ایجاد یاس در کشورهای مستقل هستند را در اختیار تلویزیون اوکراین قرار دهد.

رئیس سازمان صداوسیما در ادامه سفر به اوکراین در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین در دانشگاه مائوب شهر کیف شرکت کرد.

ضرغامی در بدو ورود به این دانشگاه مورد استقبال رئیس و معاونان دانشگاه مائوب قرارگرفت و رئیس این دانشگاه گزارشی از همکاری‌های علمی و آموزشی دانشگاه مائوب با ایران ارائه کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما در جمع دانشجویان ایرانی و فارسی آموزان اوکراینی دانشگاه مائوب گفت: با ارتقای جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای و جهانی، فراگیری زبان فارسی اهمیت زیادی در مقایسه با 3 یا 4 دهه قبل پیدا کرده است.

وی افزود: هم راستا با افزایش اثر بخشی و جایگاه ایران در تحولات جهانی، علاقه به زبان فارسی نیز در جهان گسترش یافته است و امروزه بسیاری از افراد در کشورهای خارجی علاقمند فراگیری زبان فارسی هستند.امروزه در بیشتر تحولات منطقه‌ای و جهانی نگاه نرم و اثرگذار جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در بیشتر تصمیم گیری‌های منطقه‌ای و جهانی؛ نگاه نرم ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.

ضرغامی گفت: آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و سلاح کشتار جمعی عراق و افغانستان را اشغال کرد اما با وجود سرمایه گذاری بسیار زیاد در منطقه آنها همواره به برتری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کنند.