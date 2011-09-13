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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مدیرعامل دستگیر شده عابدینی نیست

مدیرعامل دستگیر شده عابدینی نیست

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان با رد خبر دستگیری مدیرعامل این باشگاه گفت: امیر عابدینی بازداشت نشده و در دفترش مشغول به کار است.

علی احمدی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خبر عنوان شده در مورد دستگیری یک مدیرعامل باشگاه لیگ برتری با نام " الف - ع" به جرم اختلاس، مربوط به امیر عابدینی نیست زیرا آقای عابدینی در حال حاضر در دفتر خود، به امور مرتبط با باشگاه می‌پردازد.

وی اضافه کرد: تمام این مسائل به خاطر این است که می‌خواهند به باشگاه داماش گیلان ضربه بزنند و روند خوبی را که در پیش گرفته است را متوقف کنند.

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان همچنین خاطرنشان کرد: شرایط باشگاه داماش خوب است و تیم هم تمریناتش را بدون هیچ مشکلی پیگیری می‌کند.

کد مطلب 1406985

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