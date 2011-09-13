57 روستا در ریگان از نعمت آب آشامیدنی محروم هستند

موسی غضنفرآبادی طی سفر به ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور در ریگان اظهار داشت: از جمله این مصوبات می توان به بیمارستان 32 تختخوابی ریگان اشاره کرد.

غضنفری ادامه داد: یکی از مشکلات ریگان نبود بیمارستان است و مردم ناگزیرند برای هر گونه مداوا مسیر بم- ریگان را طی کنند.

وی خواستار اجرایی شدن این مصوبه در ریگان شد و افزود: یکی دیگر از مصوبات در زمینه ورزشی، سالن چند ورزشی زمین چمن است که این مورد نیز تاکنون اجرایی نشده است.

وی در خصوص جاده محمد آباد ریگان به بندر جاسک گفت: در سفر وزیر راه وشهر سازی 90میلیارد تومان به این جاده اختصاص یافته است و به زودی کار آن انجام خواهد شد.

حجت الاسلام غضنفری بیان داشت: این جاده بیش از 25 روستا در مناطق عشایری را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرستان ریگان کمبود آب آشامیدنی در روستاهای ریگان است گفت: از 262 آبادی شهرستان ریگان، 57 روستای بالای 20خانوار آب آشامیدنی ندارند.

نمینده مردم چهار شهرستان شرقی استان کرمان یادآور شد: 38 روستا در ریگان دارای آب اشامیدنی هستند که به دلیل عمر بالای شبکه ها در این روستاها نیاز به بازسازی دارند.

حجت الاسلام غضنفری گفت: روستاهایی در ریگان وجود دارد که از ابتدا آب آشامیدنی در آنها وجود نداشته است و ساکنان این روستاها از موتور پمپ وقنوات استفاده می کنند.

وی بیان داشت: با توجه به پیگیریهای انجام شده مبلغ هفت میلیارد تومان جهت ادامه محور بم- کرمان اختصاص یافته ومبلغ دو میلیارد تومان اعتبار نیز به باند دوم محور دارزین- دهبکری اختصاص پیدا کرده است.